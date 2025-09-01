Самолет с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен не испытывал сбоев системы GPS во время полета в Болгарию. Об этом заявили в сервисе отслеживания полетов Flightradar24 в официальном сообщении в соцсети X .

Издание Financial Times со ссылкой на представителя ЕК сообщило о возможном отключении навигации при заходе на посадку в Пловдиве. В Брюсселе бездоказательно предположили причастность России к инциденту.

«Транспондер самолета сообщал о хорошем качестве сигнала GPS с момента взлета до самой посадки», — подчеркнули в Flightradar24.

Единственным отклонением стало прибытие рейса на девять минут позже запланированного срока. Полет занял 1:57 вместо запланированных 1:47, при этом причины задержки сервис не озвучил.

В Кремле категорически опровергли причастность к каким-либо сбоям. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Россия не имеет никакого отношения к сбою навигации самолета, на борту которого находилась фон дер Ляйен.