Трамп и Си Цзиньпин будут работать над украинским вопросом вместе

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились совместно работать над поиском путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил глава минфина США Скотт Бессент в эфире CNBC .

«Нужно двигаться вперед в вопросе мира на Украине, договорились вместе работать над этим вопросом», — сказал он.

Бессент также подчеркнул, что отношения Вашингтона и Пекина неизбежно останутся конкурентными. Он заявил, что соперничество двух держав — естественный порядок вещей, однако прочные двусторонние контакты и лидерство Трампа, по его словам, помогли стабилизировать ситуацию. Министр отметил, что позиция США по Тайваню остается неизменной.

Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином состоялся 24 ноября.