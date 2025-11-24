Си Цзиньпин назвал возвращение Тайваня важной частью мирового порядка

КНР и США, по словам председателя Китая Си Цзиньпина, должны совместно защищать результаты победы во Второй мировой войне, а возвращение Тайваня Китаю является важным элементом послевоенного международного устройства. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на телефонный разговор Си Цзиньпина с американским президентом Дональдом Трампом.

Глава КНР подчеркнул, что возвращение Тайваня в состав страны рассматривается как часть исторически закрепленного послевоенного порядка. Он также напомнил, что Китай и США когда-то вместе противостояли фашизму и милитаризму и теперь эти страны должны совместно защищать достижения той победы.

Китайский лидер также заявил, что Пекин поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине, и выразил надежду, что стороны будут сокращать разногласия и смогут как можно скорее прийти к справедливому и устойчивому мирному соглашению.

По информации Xinhua, китайский лидер отметил, что двусторонние отношения в целом оставались стабильными и улучшились после встречи с Трампом в Пусане 30 октября.