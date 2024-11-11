Трамп и Шольц договорились «вернуть мир» в Европу

Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили отношения двух стран и геополитические вопросы. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, его слова процитировала газета Tagesschau.
Канцлер ФРГ во время беседы с Трампом поздравил его с переизбранием и выразил готовность страны продолжать партнерство с Белым домом. Лидеры также обсудили актуальные «геологические вызовы» и состояние отношений США и Германии.
«Они также согласились работать вместе над восстановлением мира в Европе», — подчеркнул Хебештрайт.
Избранный американский президент 7 ноября созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. Темой их беседы стала ситуация на Украине. Трамп сообщил о намерении поддерживать контакты с Россией и рассказал о значительном военном присутствии США в Европе. Также он рекомендовал Путину не обострять ситуацию на Украине.
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