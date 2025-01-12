Раскрыто содержание беседы Трампа и Обамы на похоронах Картера

Появилась расшифровка беседы избранного американского лидера Дональда Трампа и экс-президента США Барака Обамы на похоронах Джимми Картера. Запись разговора республиканец опубликовал в своем Instagram*.

Оказалось, политики обсуждали вице-президента Камалу Харрис. Обама признался, что его шокировала победа Трампа на выборах. По его словам, он сделал все для Харрис, но она «была ужасна», и добавил, что действующий лидер США Джо Байден не хотел покидать пост.

«Ты видел, она даже на меня не посмотрела», — прокомментировал Обама появление вице-президента США на траурной церемонии.

Также политики договорились о встрече — они вместе сыграют в гольф.

Ранее Трамп не исключил, что испытывает симпатию к Обаме. Так республиканец прокомментировал видео, на котором он и экс-лидер США улыбаются друг другу на похоронах Картера.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.