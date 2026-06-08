Трамп и Нетаньяху поговорили по телефону

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Об этом сообщил израильский 12-й телеканал .

«Ждем четких указаний от политического руководства о том, куда мы движемся», — сообщил журналисту канала Ярону Аврааму источник в правительстве.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social написал, что и Израиль, и Иран должны немедленно прекратить огонь. Посольство России в Тель-Авиве тем временем призвало воздержаться от поездок в страну.

Новое обострение началось накануне. ЦАХАЛ нанес удары по нефтехимическому комплексу на юго-западе Ирана. В ответ хуситы запретили израильским судам проход через акваторию Красного моря.