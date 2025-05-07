Новый канцлер Германии Мерц пообещал сохранить поддержку Украины

Канцлер ФРГ Мерц: Украина может положиться на Германию и Францию

Украина по-прежнему может положиться на Германию и Францию, которые намерены усилить меры по поддержке. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его слова привел немецкий телеканал N-TV .

«В будущем мы хотим еще лучше скоординировать поддержку Украине, тесно согласовывать проекты закупок и планы в вопросах национальной обороны. Украина по-прежнему может полагаться на Германию и Францию», — заявил он.

До этого Мерц заявлял, что ФРГ якобы готова помочь обеспечить соблюдение режима прекращения огня в украинском конфликте.

Днем ранее Мерц стал канцлером Германии со второй попытки. Первое голосование прошло утром 6 мая, где председатель Христианско-демократического союза не преодолел барьер и получил только 310 голосов.