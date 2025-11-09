Трамп хочет огня? В США забили тревогу из-за «Буревестника»

Лидер США Дональд Трамп вновь заявил о намерении начать испытания ядерного оружия. При этом президент Владимир Путин предупреждал, что Россия даст соразмерный ответ. Политолог Ахмат Хасанов в беседе с 360.ru объяснил, направлены ли действия главы Белого дома на попытку инициировать новую гонку вооружений.

Разработка нового вооружения идет и в России, и в США. Если бы Россия прекратила работу, то утратила бы стратегическое преимущество.

«Но именно благодаря тому, что у нас есть „Посейдон“ и „Буревестник“, США сейчас и паникуют, пытаясь инициировать свои ядерные испытания», — отметил Хасанов.

Политолог напомнил, что ядерные испытания в России не поводились. Отечественные разработчики испытывали носители ядерных запасов без подрыва снарядов.

«Если США сейчас проведут ядерный взрыв, то это будет означать, что Россия тоже начнет готовиться к собственным испытаниям. Будем надеяться, что в Америке проявят благоразумие или ограничатся субкритическими испытаниями, когда ядерного взрыва не происходит», — сказал эксперт.

По словам Хасанова, наивно полагать, что гонка вооружения хоть когда-то заканчивалась. Со времен появления человечества люди разрабатывали новые виды оружия для того, чтобы иметь стратегическое преимущество в конфликтах. Такая тенденция прослеживалась как раньше, так и в наши дни.

В конце октября Трамп отдал приказ, предусматривающий возможность возобновления ядерных испытаний в США.