Трамп готовит экстренное обращение к нации 30 января

Трамп сделает заявление в Овальном кабинете 30 января, тема не разглашается

Президент США Дональд Трамп в экстренном порядке выступит с обращением к нации 30 января. Об этом стало известно из расписания американского лидера на сайте Roll Call .

Планируется, что республиканец выступит в Овальном кабинета Белого дома в 04:30 по местному времени (00:30 по московскому времени). Тему обращения пока раскрывают.

Перед этим Трамп проведет закрытый брифинг по вопросам разведки и полноформатное заседание своего кабинета министров.

После официальной части президент и первая леди Мелания Трамп планируют посетить закрытый просмотр фильма, посвященного супруге главы государства.

Ранее администрация Трампа втайне внесла изменения в ядерную программу. Причиной тому стало желание ускорить разработку нового поколения ядерных реакторов.