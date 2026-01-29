Администрация Трампа втайне внесла изменения в ядерную программу

Американская администрация втайне переписала ядерную программу, желая ускорить разработку нового поколения ядерных реакторов. Об этом сообщила радиостанция NPR .

Администрация президента США Дональда Трампа изменила требования к документации по ядерной безопасности и повысила допустимую дозу радиации на работника. Новые распоряжения Белого дома по этому вопросу в открытый доступ не попали.

Кроме того, новые правки ослабили меры защиты грунтовых вод и окружающей среды, изменили порядок расследования аварий и сократили требования к ведению документации.

Корректировка базовых принципов ядерной безопасности также привела к удалению правила, что следует придерживаться такого низкого уровня облучения, насколько это разумно возможно.

Эксперты предупредили, что это приведет к строительству реакторов с меньшей защитой, а работники получат более высокие дозы радиации.

