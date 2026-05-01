Трамп допустил возможность своего появления на саммите G7 во Франции

Президент США Дональд Трамп допустил, что посетит саммит G7 во Франции. Об этом американский лидер заявил журналистам на брифинге в Белом доме .

На вопрос журналистов, будет ли он присутствовать на саммите «Большой семерки», Трамп ответил, что «вероятно, да».

Встреча лидеров G7 под председательством Франции пройдет в городе-курорте Эвиан-ле-Бен 15–17 июня. В саммите также примут участие лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.

Ранее Трамп сообщил, что на встречу на высшем уровне президент Франции Эммануэль Макрон пригласит делегации из России, Украины, Дании и Сирии. Макрон назвал американского коллегу другом и подчеркнул, что их позиции по Сирии совпадают.

Лидеры стран G7 решили сохранить санкции против России, несмотря на сбои с поставками нефти и других товаров из-за конфликта на Ближнем Востоке. Страны G7 уже начали работу над тем, чтобы снизить последствия кризиса, заявил Макрон.