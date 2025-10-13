Трамп допустил снятие санкций с Ирана при одном условии

Трамп заявил, что снимет санкции с Ирана после переговоров по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп объявил, что отменит санкции против Ирана, как только Тегеран будет готов к переговорам о его ядерной программе. Американский лидер выразил уверенность, что страна придет к соглашению, поскольку «не может существовать под этими санкциями». Трансляцию вел Fox News .

«В какой-то момент они скажут: мы хотим, чтобы санкции были сняты. Мы закончим миром», — сказал Трамп во время встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

По словам президента США, Иран выразил готовность решить ядерные вопросы дипломатическим путем. Трамп также отметил, что без июньского удара по иранским ядерным объектам прекращение огня в секторе Газа было бы невозможно.

Иран провел несколько раундов переговоров с Францией, Великобританией и Германией по ядерной программе. Глава иранского МИД Аббас Аракчи объявил, что переговоры теряют смысл из-за возвращения санкций против Тегерана. Министр также отметил, что США подорвали доверие к переговорам, выйдя из Совместного всеобъемлющего плана действий.

Ранее стало известно, что президент намерен присвоить Дональду Трампу высшую государственную награду страны — орден Нила. Такое решение приняли в знак признания значительного вклада американского лидера в прекращение войны в Газе.