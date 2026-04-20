Трамп допустил отказ от режима прекращения огня в Иране

Трамп: соглашение о прекращении огня с Ираном, скорее всего, не продлят

Временное соглашение с Ираном о прекращении огня в конфликте, вероятнее всего, не продлят. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова привело агентство Bloomberg .

«Маловероятно, что я его продлю», — сказал глава Белого дома.

Трамп отметил, что готов на личную встречу с лидерами Ирана, если они дадут согласие.

«Если захотят встретиться, у нас есть компетентные люди. Но у меня нет проблем со встречей с ними», — добавил он.

Также американский президент заявил, что держит под контролем ситуацию в Ормузском проливе, и вновь подчеркнул свое разочарование союзниками.

«Это очень плохо, конечно. Конечно, я разочарован. Но у меня все под контролем, все в порядке», — заключил Трамп.

Военно-морские силы КСИР в субботу вновь перекрыли Ормузский пролив. Военные подчеркнули, что режим продлится до снятия морской блокады со стороны США.