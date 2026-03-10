Трамп допустил недружественный переворот на Кубе

Президент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением в адрес Кубы, допустив возможность недружественного захвата власти в стране. Об этом он сказал во время выступления, трансляцию которого вел YouTube-канал Белого дома.

По словам Трампа, Вашингтон уже ведет переговоры по кубинскому направлению, а курирует этот процесс госсекретарь США Марко Рубио. При этом американский лидер заявил, что развитие событий может пойти по разным сценариям.

«Может, захват будет дружественным, это может быть и недружественный захват», — отметил он.

Ранее в одной из своих речей президент США заявил, что у страны нет ни денег, ни нефти, а также раскритиковал ее политический курс и действующую власть. Одновременно Трамп пообещал Кубе «великих перемен» и заявил, что вскоре США переключат на остров свое внимание.