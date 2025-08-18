Трамп допустил, что украинское урегулирование может не состояться

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает провала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение он высказал во время открытой части переговоров с лидерами ЕС и украинским главой Владимиром Зеленским.

«Возможно, что урегулирование не будет достигнуто», — сказал Трамп.

Он отметил, что окончательная перспектива станет понятна в течение ближайшей недели-двух и выразил уверенность, что обе стороны заинтересованы в заключении сделки.

Также американский лидер напомнил, что российский глава государства Владимир Путин согласился принять гарантии безопасности для Украины.

Переговоры Трампа и Зеленского прошли в Белом доме 18 августа. Президенты обсудили варианты мирного урегулирования украинского конфликта. Глава американского государства выразил уверенность в необходимости организации трехстороннего формата с участием России, США и Украины. Зеленский также заявил о готовности к переговорам с Путиным и Трампом.