Трамп допустил, что Украина потеряет больше территории, если не пойдет на сделку

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что Украина потеряет еще больше территорий, если не заключит мирное соглашение с Россией. Слова президента процитировало РИА «Новости» .

«Я думал, что президент России [Владимир Путин] хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения», — сказал глава государства.

Ранее Трамп заявил о положительной динамике в процессе урегулирования конфликта на Украине. Экс-депутат Рады Владимир Олейник назвал это утверждение далеким от истины. По его словам, заявленная риторика отражает только поверхностный уровень договоренностей.

Он отметил, что Зеленский на встрече с главой Белого дома в Давосе намерен окончательно обсудить возможные гарантии США для Украины. Однако ему нужны гарантии не от самого Трампа, а от американского конгресса.