Экс-нардеп Олейник заявил, что слова Трампа о прогрессе в переговорах по СВО далеки от истины

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник высказался о последних заявлениях президента США Дональда Трампа, утверждавшего о положительной динамике в процессе разрешения украинского конфликта. Об этом сообщил « Ридус ».

По словам экс-нардепа, соответствующие высказывания далеки от истины, а заявленная риторика отражает лишь поверхностный уровень договоренностей.

«[Владимир] Зеленский планирует в ближайшее время встречу (скорее всего, в Давосе), чтобы окончательно обсудить возможные гарантии США для Украины по 20 пунктам Трампа. Но ему требуются гарантии не просто от президента, а от конгресса», — отметил Олейник.

Как пояснил бывший парламентарий, чтобы достичь настоящего прогресса, необходим всесторонний диалог между Украиной, Западом и Россией, включая обсуждение разработанного сторонами списка из 20 пунктов будущего мирного договора.