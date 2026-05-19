Трамп допустил, что США начнут новую атаку на Иран в пятницу

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут начать снова атаковать Иран уже в пятницу, 22 мая, или в один из последующих дней. Об этом он заявил в беседе с журналистами в Белом доме.

«Где-то через два-три дня. Может быть, в пятницу, в субботу, в воскресенье. Может быть, в начале следующей недели», — сказал президент Соединенных Штатов.

Трамп добавил, что США не могут позволить Тегерану получить новое ядерное оружие.

Ранее стало известно, что нефть подешевела после слов американского лидера об отложении нападения на Иран. Утром во вторник, 19 мая, мировые цены на черное золото стали ниже на 2%.