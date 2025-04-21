Трамп допустил, что приедет на похороны папы римского

Президент США Дональд Трамп планирует прибыть на похороны папы римского Франциска. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники.

«Ожидается, что президент Трамп посетит похороны папы римского Франциска в Ватикане в конце этой недели», — сказано в статье.

Журналисты уточнили, что информацию получили от источников, знакомых с планами американского лидера.

До этого на пасхальном мероприятии в Белом доме Трамп заявил журналистам, что пока не знает, поедет ли он на похороны. Ему необходимо проверить свое расписание.

Американский лидер добавил, что папа римский Франциск был очень хорошим человеком, любящим мир и «людей, которым было тяжело». Он отметил, что познакомился с ним во время своего президентского срока в 2017 году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил журналистам, что понтифик ушел из жизни в пасхальные дни. Это особый знак, так как православные люди верят, что Господь в такое время призывает к себе хороших людей, которые прожили свою жизнь не напрасно.