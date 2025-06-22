«Горит как торфяник». Пушков заявил о начале гражданской войны в США

В Соединенных Штатах начался период латентной гражданской войны низкой интенсивности. Об этом РИА «Новости» заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков на полях ПМЭФ-2025.

«На мой взгляд, американская гражданская война не будет в виде того, что будет один лагерь вооруженный против другого вооруженного. Все будет сложнее, но она уже началась», — отметил он.

По мнению сенатора, США вступили в латентную гражданскую войну, на которой республиканцы и демократы будут пытаться набрать очки. Каждый из них будет использовать социальные причины для усиления своих позиций. Раскол американского общества настолько силен, что оно «начинает гореть как торфяник», добавил Пушков.

В первых числах июня антимигрантские инициативы президента США Дональда Трампа вызвали массовые беспорядки в Калифорнии. В них участвовали десятки тысяч человек. В Лос-Анджелесе также прошли протесты из-за рейдов против нелегальных мигрантов.