Трамп четыре раза пытался поговорить с премьером Индии по телефону

Трамп четыре раза звонил премьеру Индии Моди, но тот отказался от диалога

Американский президент Дональд Трамп за последнее время четыре раза пытался поговорить по телефону с премьером-министром Индии Нарендрой Моди, но тот отказался от диалога. Об этом сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung .

«Трамп за последние недели предпринял четыре попытки дозвониться до индийского премьер-министра, но тот отказался от разговора», — заявили журналисты.

По мнению издания, это признак того, что Моди оскорбился заявлением Трампа о «мертвой экономике» страны и введением пошлин против Индии.

Трамп в конце июля объявил о введении пошлины в 25% на импорт из Индии, сославшись на «сотрудничество с Россией», торговые барьеры и якобы высокие пошлины. Пошлина вступила в силу 7 августа.

Также он подписал указ о введении новой дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии из-за закупок нефти из России. Рестрикции начинают действовать с 27 августа.