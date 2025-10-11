Трамп анонсировал введение глобальных пошлин на товары из Китая

Трамп: с 1 ноября США введут на товары из Китая 100-процентные пошлины

Размер таможенных пошлин в отношении Китая с 1 ноября увеличится на 100%. Об этом предупредил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«С 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от дальнейших действий со стороны Китая), Соединенные Штаты установят 100-процентный экспортный тариф на Китай сверх любого тарифа, который он сейчас», — написал он.

По словам Трампа, с 1 ноября также начнет работать экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение Китая.

По данным CBS Nesw, глава Белого дома принял такое решение в ответ на новые меры экспортного контроля Китая. Он отметил, новые китайские правила требуют от компаний получения специального разрешения на экспорт продукции.

Также Трамп назвав меры экспортного контроля Китая «моральным позором». Американский лидер заявил, что передумал встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС.