Трамп анонсировал скорое «падение» Кубы

«Кстати, Куба скоро падет, это не имеет отношения к делу, но Куба тоже падет. Они так сильно хотят заключить сделку», — подчеркнул глава государства.

По его словам, госсекретарь США Марко Рубио отправится на остров в скором времени. Трамп уточнил, что ситуацию с Кубой американское руководство считает одним из приоритетных вопросов.

Ранее американский лидер рассказал, что сначала Белый дом планирует «завершить дело» с военной операцией в Иране, после чего он сосредоточится на кубинской теме. По его мнению, заключение сделки с островом является лишь вопросом времени. Трамп объяснил, что с местными властями он собирается договориться без применения военной силы.