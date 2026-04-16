Трамп анонсировал первые за 34 года переговоры Израиля и Ливана

Лидеры Израиля и Ливана впервые за 34 года сядут за стол переговоров. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

«Пытаемся создать небольшую передышку между Израилем и Ливаном. Прошло уже много времени с тех пор, как два лидера разговаривали, около 34 лет. Это произойдет завтра», — написал он.

Эскалация между Ливаном и Израилем началась 2 марта. После ударов по Ирану ливанское движение «Хезболла» встало на сторону Тегерана. Израиль с 16 марта начал наземную операцию на юге Ливана.

Ранее СМИ сообщили, что в режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу в ночь на 16 апреля. Срок действия — неделя.