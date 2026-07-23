Трамп анонсировал официальный визит Си Цзиньпина в США 24 сентября
Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в США с официальным визитом 24 сентября. Об этом на мероприятии в Вашингтоне заявил американский президент Дональд Трамп, его процитировал ТАСС.
«Президент Си приезжает 24 сентября», — заявил глава Белого дома.
Трамп посетил Китай 14–15 мая, в сентябре в Вашингтоне ожидают ответный визит китайского лидера.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона продолжает подготовку к визиту председателя КНР, несмотря на обвинения президента Трампа в адрес Китая. Китайская сторона продолжает присылать делегации своих специалистов для подготовки.