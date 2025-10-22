Трамп анонсировал объявление об усилении санкций против России
Бессент: Трамп объявит о новых антироссийских санкциях 22 или 23 октября
Президент США Дональд Трамп сообщит о существенном усилении антироссийских санкций против России во второй половине дня в среду по местному времени или утром 23 октября. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, его процитировало агентство Bloomberg.
Какие именно экономические ограничения руководство США хочет ввести, министр не уточнил.
Издание отметило, что Бессент озвучил эту информацию после того, как Белый дом опроверг данные о подготовке встречи Трампа и президента Владимира Путина в Будапеште.
Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис объяснил, что диалогу двух лидеров в Венгрии мешает отсутствие у советников главы США единой позиции по переговорам. Эксперт высказал мнение, что Трамп прекрасно понимает плачевное положение Украины и не будет вкладываться в заведомо провальные проекты.