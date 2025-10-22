Трамп анонсировал объявление об усилении санкций против России

Президент США Дональд Трамп сообщит о существенном усилении антироссийских санкций против России во второй половине дня в среду по местному времени или утром 23 октября. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, его процитировало агентство Bloomberg .

Какие именно экономические ограничения руководство США хочет ввести, министр не уточнил.

Издание отметило, что Бессент озвучил эту информацию после того, как Белый дом опроверг данные о подготовке встречи Трампа и президента Владимира Путина в Будапеште.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис объяснил, что диалогу двух лидеров в Венгрии мешает отсутствие у советников главы США единой позиции по переговорам. Эксперт высказал мнение, что Трамп прекрасно понимает плачевное положение Украины и не будет вкладываться в заведомо провальные проекты.