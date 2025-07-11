Соратники Трампа рассказали о «закодированных» посланиях Путину и Зеленскому

Соратники президента США Дональда Трампа раскрыли нюансы его переговорной стратегии по урегулированию конфликта на Украине. Смена позиции — это послание сторонам конфликта, заявил собеседник издания Semafor .

Смена подхода не означает однозначный разворот в сторону Украины, считают соратники Трампа. По мнению окружения американского лидера, изменение риторики — это «закодированные послания» обеим сторонам конфликта, президентам России Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

«Путину и Зеленскому важно знать: если они не смягчат свои позиции, возможно все», — заявил собеседник издания.

Ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение, что Трамп злится на Путина из-за успехов России, так как Украина теряет стратегические месторождения, обещанные Соединенным Штатам. Журналист считает, что «Большой Дон поставил не на ту лошадь», и это объясняет раздражение президента США.