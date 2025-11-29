Трамп аннулировал документы, подписанные Байденом с помощью автопера

Президент США Дональд Трамп объявил, что аннулирует все документы, подписанные его предшественником Джо Байденом с применением автопера. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

«Любой документ, подписанный сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92% от общего числа, настоящим аннулируется и не имеет никакой дальнейшей силы», — написал Трамп.

Трамп заявил, что радикальные левые безумцы, которые «кружили» вокруг Байдена, отняли у него пост президента.

Ранее в США закрыли последнее уголовное дело против Трампа о «вмешательстве» в выборы. Расследование о попытке вмешательства в итоги президентских выборов 2020 года завершено без предъявления новых обвинений. Закрытие дела означает, что американский лидер избежал уголовной ответственности за свои действия, направленные на оспаривание победы Байдена.