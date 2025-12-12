Американский лидер Дональд Трамп 12 декабря подпишет неназванный законопроект. Информация об этом есть в графике главы государства, опубликованном на сайте Белого дома.

В расписании сказано, что президент подпишет документ в Овальном кабинете в 15:00 по местному времени (23:00 по московскому). СМИ туда не допустят.

Также в этот же день Трамп примет участие в церемонии вступления на пост глав двух финансовых организаций. Детали власти тоже не раскрыли. Мероприятие пройдет в 21:30 по московскому времени.

Ранее газета Bild сообщила, что в неопубликованном варианте Стратегии нацбезопасности США написано о планах Америки сосредоточиться на отношениях с четырьмя европейскими странами, политический курс которых схож с американским. Речь идет об Австрии, Венгрии, Италии и Польше.

Также там сказано о создании нового международного органа Core 5. В его «ядро» должны были входить США, Россия, Китай, Индия и Япония.