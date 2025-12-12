В неопубликованной версии Стратегии нацбезопасности США говорится, что Штаты хотят сосредоточиться на отношениях с четырьмя странами Европы, близких по духу. Секретную информацию распространила газета Bild .

Согласно неопубликованному документу, глава США Дональд Трамп хочет отдалить Австрию, Венгрию, Италию и Польшу от слабеющего Евросоюза, на который ранее он обрушился с разгромной критикой.

Также в документе указано, что Штатам следует поддерживать «партии, движения, а также интеллектуальных и культурных деятелей», которые стремятся к суверенитету и сохранению или восстановлению традиционного европейского уклада жизни и в то же время остаются проамериканскими.

В неопубликованной части Стратегии также написано, что будет создан новый международный орган под названием Core 5. В это «ядро» войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония.

Публикация новой Стратегии даже в сокращенном виде вызвала панику в стане европейских лидеров. В документе страны ЕС указали как угрозу и ненадежного партнера.