Трактор протаранил поезд с пассажирами в Белоруссии

Трактор с ковшом врезался в поезд с пассажирами в Брестской области Белоруссии

В Белоруссии водитель трактора с ковшом проигнорировал световые и звуковые сигналы на железнодорожном переезде и врезался в пассажирский поезд. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.

В организации уточнили, что столкновение спецтехники с пассажирским составом произошло на перегоне Кобрин — Городец в Брестской области.

Трактор врезался в промежуток между вторым и третьим вагонами поезда «Брест — Гомель». Внутри находился 151 пассажир.

По предварительным данным, никто из находящихся внутри состава не пострадал. Повреждения получила только обшивка двух вагонов. Из-за столкновения поезд задержался в пути на один час.

В начале мая грузовой поезд и перевозивший пивные кеги КамАЗ столкнулись в Ивановской области. По данным регионального главка МВД, в аварии травмы получили водитель и пассажир большегруза.

В ведомстве отметили, что на движение поезда столкновение никак не повлияло и состав затормозил только после проезда одного километра.