Кандидат в президенты Польши открыто заявил, что восхищается Путиным

Во время дебатов Мацяк призвал к нормализации отношений с Россией и стал защищать российского лидера от нападок. Его соперники высказали мысль, что якобы ему платят из Кремля. В очередной раз кандидат в президенты Марек Якубяк спросил Мацяка, восхищается ли он Путиным.

«Да, да. Никто из нас здесь в Польше не справился бы с тем, чтобы выдержать такого давления. Это свидетельствует о том, что он является очень хорошим политиком», — ответил кандидат.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна поддержит союзников по НАТО, которые отправят войска на Украину, но сама делать этого не будет. Он отметил, что без польского посредничества помогать Украине почти невозможно, поскольку более 90% грузов идут транзитом через аэродром в Жешуве.