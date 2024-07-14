Традиция, переходящая в норму. В МИД высказались о покушении на Трампа
Захарова: покушение на убийство президентов США — традиция, переходящая в норму
Покушения на жизнь президентов и их убийства в Соединенных Штатах стали традицией внутриполитической жизни страны. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ранение экс-главы Белого дома Дональда Трампа.
Выслушав речь президента США Джо Байдена, который назвал покушение на Трампа болезненными проявлениями внутриполитической жизни страны, она указала на его недосказанность.
Захарова отметила, что Байден умолчал о том, что подобные ЧП в США стали традицией.
«В этой системе убийство президента, покушение на убийство президента являются, к сожалению, традицией, переходящей в норму», — подчеркнула дипломат.
Такого же мнения придерживается сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Он назвал покушение на экс-президента США Дональда Трампа не только нормой для Америки, но и политическим заказом.