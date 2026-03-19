Пожарные из немецкого города Имменштадт в Баварии разыграли сцену приема на работу, имитируя мобилизацию украинцев. Ролик размещен в социальной сети Facebook*.

На видео бригада пожарных подъезжает на микроавтобусе к «случайному прохожему». Его заталкивают в машину и сообщают о вербовке в свои ряды.

«В Имменштадте сейчас пропадают люди… Их последний раз видели, совершенно ни о чем не подозревающих, на полностью экипированных пожарных машинах. Не волнуйтесь — их не похитили… Они теперь служат пожарными. Тоже хотите „исчезнуть“?» — указано в описании к видео.

Многие комментаторы обратили внимание на схожесть с украинской «бусификацией», поскольку в видео использовались похожие методы. Волна. Авторы не утверждали напрямую, что запись — пародия на ТЦК.

Киевские власти испытывают дефицит кадров в ВСУ. Украинцев мобилизуют насильно, часто становятся причиной скандалов и протестов.

Ранее источник РИА «Новости» в силовых структурах рассказал, что на одном из полигонов под Харьковом ВСУ удерживают десятки насильно мобилизованных украинскими военкоматами мужчин. У них нет доступа не только к мобильной связи, но даже к душевым кабинам и туалетам.

