Товары поддержавшей теракт на Крымском мосту фирмы нашли в российских маркетплейсах

Опубликовавший в день теракта на Крымском мосту подборку «огненных» макияжей британский косметический бренд Lamel возобновил продажи своих товаров на российских маркетплейсах. Внимание на это обратило РИА «Новости» .

По данным агентства, частные предприниматели и магазины начали продажу косметики Lamel в маркетплейсах Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries. Некоторые товары продавцы пообещали доставить покупателям до конца этой недели, но часть позиций клиенты могут получить и раньше. При этом в обычных сетевых магазинах косметики товаров бренда Lamel в продаже нет.

Агентство напомнило, что бренд Lamel Professional основала переехавшая в Великобританию уроженка Украины Наталья Яроменко. После скандальной рекламы в день теракта на Крымском мосту Минпромторг предупредил магазины о последствиях за продажу товаров производителя, поддержавшего атаку на Крымский мост. После этого продукция Lamel исчезла из свободной продажи.

Украинские боевики устроили теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года. На переправе подорвалась фура со взрывчаткой, загорелись семь цистерн с топливом на железнодорожной части. При детонации погибли пять человек, включая водителя большегруза.

В июне этого года спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост больше не нужен в качестве цели для атак ВСУ. Он пояснил, что российские военные получают большую часть необходимых грузов через паромные переправы.