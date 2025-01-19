Иран поддерживает позицию российского президента Владимира Путина по необходимости многополярности в мире. Об этом заявил глава государства Масуд Пезешкиан в интервью журналисту Владимиру Соловьеву .

По словам Пезешкиана, к однополярности по-прежнему стремятся Соединенные Штаты, однако Россия никогда не согласится перейти под их контроль.

«Нельзя представить, чтобы такая страна, как Россия, оказалась в рамках, когда другие решают за нее, а она лишь исполняет планы», — сказал он.

Страны мира, которым важна свобода и независимость, разделяют позицию Путина и придерживаются мнения, что миру необходима многополярность.

«Мы постепенно сближаем наши взгляды и подходы [с Путиным]. <…> У нас есть чувство товарищества и близости в убеждениях», — подчеркнул президент Ирана.

Ранее Путин и Пезешкиан заключили Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Российский президент подарил иранскому коллеге русский самовар и картину с зимним пейзажем в память о его визите.