Отсутствие баланса на международной арене грозит миру тотальной войной и истреблением человечества. Об этом в Telegram-канале предупредил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Ведь альтернатива такому балансу сил — тотальная война до полного истребления человечества. Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет», — заявил он.

По мнению Медведева, осознать эту несложную истину должен в первую очередь Запад. Зампред Совбеза обратил внимание на тот факт, что речь не идет о ситуации, когда гибель одной стороны будет означать победу другой.

Он также допустил, что ШОС и БРИКС смогут стать противовесом доминированию США на международной арене. Кроме того, добавил Медведев, свою роль сыграют другие региональные союзы, а также «всемерное развитие отношений со странами Глобального Юга».