Медведев обозначил долгосрочные цели России
Медведев: целями России могут быть распад США или создание им противовеса
В число долгосрочных целей России можно включить распад США или создание полноценного противовеса этой стране. Такую точку зрения выразил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Задачей государства он также назвал максимальное ослабление Запада, в том числе Европы.
«Задачи остаются прежними — максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом нам помогают и сами США», — отметил Медведев.
Американцы, подчеркнул он, хотят господствовать как над Старым Светом, так и над всем остальным миром.
«А дальше цель может быть только одна — распад самих США. Либо — как минимум — создание полноценного противовеса Америке», — обратил внимание зампред Совбеза.
В пример он привел времена существования СССР и Варшавского договора.
Ранее Медведев предупредил Украину об опасности ядерного шантажа. Проверять на практике действие договора с КНДР о стратегическом партнерстве, заметил зампред Совбеза, не стоит.