Медведев обозначил долгосрочные цели России

Медведев: целями России могут быть распад США или создание им противовеса

В число долгосрочных целей России можно включить распад США или создание полноценного противовеса этой стране. Такую точку зрения выразил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале .

Задачей государства он также назвал максимальное ослабление Запада, в том числе Европы.

«Задачи остаются прежними — максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом нам помогают и сами США», — отметил Медведев.

Американцы, подчеркнул он, хотят господствовать как над Старым Светом, так и над всем остальным миром.

«А дальше цель может быть только одна — распад самих США. Либо — как минимум — создание полноценного противовеса Америке», — обратил внимание зампред Совбеза.

В пример он привел времена существования СССР и Варшавского договора.

Ранее Медведев предупредил Украину об опасности ядерного шантажа. Проверять на практике действие договора с КНДР о стратегическом партнерстве, заметил зампред Совбеза, не стоит.