Торт отправил в больницу 60 гостей с турецкой свадьбы

Шестьдесят человек госпитализировали после свадьбы в городе Урфа на юго-востоке Турции. Об этом сообщил портал BirGün .

Журналисты сообщили, что причиной массового отравления на свадьбе в районе Суруч стал десятислойный торт, которым угощали гостей мероприятия. После свадьбы они отправились домой и начали замечать у себя боль в животе, тошноту и рвоту.

Ночью после свадьбы с симптомами отравления в больницу обратились около шестидесяти человек.

«На жениха и невесту торт не подействовал, потому что они только попробовали его», — уточнили авторы материала.

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