Торнадо из суперзлых пчел атаковало Белый дом

Пчелы атаковали Белый дом. Об этом сообщили американские журналисты в соцсети Х.

На территории Белого дома установлено несколько пчелиных ульев, последний привезли в конце апреля по инициативе супруги президента Мелании Трамп.

«Бог мой! Это торнадо из пчел в Белом доме!» —написала в соцсети Х журналистка Fox News Александриа Хофф.

Также она разместила видео с насекомыми и назвала их «суперзлыми».

Журналист Fox Business написал, что пчел у Белого дома «тысячи», а журналистка NTDNews Мэри Отсу назвала рой пчел «сумасшедшим».

