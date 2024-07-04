Тори ждет сокрушительный провал. Парламентские выборы начались в Британии

Всеобщее голосование на парламентских выборах началось в Британии

Daniel Kalker
Фото: Daniel Kalker/Global Look Press

В Великобритании стартовало голосование на всеобщих выборах в парламент. По его итогам к власти в стране впервые за 14 лет может прийти оппозиционная Лейбористская партия, отметило РИА «Новости».

Участки для голосования начали работу в 07:00 по местному времени (09:00 по московскому времени). Закроются они в 22:00 (00:00).

Жителям предстоит избрать депутатов в палату общин — по одному от каждого избирательного округа. В общей сложности речь идет о 650 политиках.

Победа достанется партии, которая получит большинство депутатских кресел. Ее лидер получит пост премьера и возглавит правительство Великобритании.

Первые экзит-поллы опубликуют после закрытия участков, а предварительные итоги объявят утром 5 июля.

Опросы общественного мнения показывают, что правящая партия консерваторов серьезно уступает лейбористам. Тори предрекают сокрушительное поражение — они могут получить только 61 место в парламенте, а это будет худший результат с 1900 года.

Лейбористам при этом пророчат 470 мандатов. Если расклад сбудется, это будет крупнейшая их победа в современной парламентской истории.

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