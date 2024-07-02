«Тори нечем подпереть рейтинги». Посольство объяснило антироссийские вбросы о выборах

Британские консерваторы используют информацию о якобы намерениях России вмешаться в выборы, чтобы привлечь электорат и поднять рейтинги. Об этом РИА «Новости» заявили в посольстве РФ в Лондоне.

«Домыслы наглядно иллюстрируют кризис идей, объявший тори „под занавес“ их пребывания у власти, — им, похоже, больше совсем нечем привлечь электорат и нечем подпереть рухнувшие рейтинги, кроме старых фальшивок», — указали в дипмиссии.

Поэтому консерваторам приходится строить предположения, что будет делать Россия в отношении итоговых электоральных раскладов. В посольстве предположили, что обычным британцам уже наскучил подобный фарс.

По мнению собеседников агентства, антироссийские домыслы распространяют сами консерваторы и «подыгрывающие им СМИ».

Выборы в британский парламент состоятся 4 июля. По опросам общественного мнения, правящие в Великобритании консерваторы серьезно уступают оппозиционным для них лейбористам.