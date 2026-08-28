Торговое судно Progress IV затонуло после атаки в водах Румынии

В Черном море у берегов Румынии произошла атака на торговое судно Progress IV под флагом Доминиканской Республики. Оно загорелось и пошло ко дну. Началось расследование. Об этом сообщило издание Informat .

Кораблекрушение произошло вечером 27 августа в исключительной экономической зоне Румынии примерно в 20 морских милях к юго-востоку от города Сфынту-Георге. Береговая охрана организовала спасательную операцию с участием нескольких судов. Все 12 моряков доставили на берег, одному из них потребовалась медицинская помощь.

«Судно было повреждено и, похоже, затонуло. На данный момент мы не знаем, кто и почему, будет проведено расследование, не стоит делать предположения», — заявил президент Никушор Дан.

Ранее в Румынии рухнул БПЛА. Военные не засекли его из-за малой высоты полета.