В Румынии дрон неизвестного происхождения упал недалеко от границы с Украиной

На востоке Румынии в пятницу упал беспилотник неизвестного происхождения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

ЧП произошло в районе населенного пункта Лункавица уезда Тулча, в пяти километрах от границы с Украиной. Радиолокационные системы полет БПЛА не зафиксировали из-за слишком малой высоты.

До момента падения для жителей северной части уезда Тулча и уезда Галац выпускали официальное предупреждение по системе RO-ALERT о возможной угрозе воздушных объектов.

Беспилотник упал в лесистой местности, после взрыва начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

В начале лета спикер Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал европейским политикам перестать закрывать глаза на взрывы украинских БПЛА на своей территории.