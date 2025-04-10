Маск посмеялся над мемом посольства России про торговые пошлины

Американский предприниматель Илон Маск посмеялся над мемом российского посольства в Кении про торговые пошлины, не повлиявшие на Россию. Он опубликовал комментарий к посту в соцсети X .

Дипломаты разместили ранее картинку, на которой изображен отмеченный российским флагом человек, спокойно отдыхающий на возвышенности. Он наблюдает за суетой людей с флагами США, Китая и Евросоюза снизу, на пустыре. Иллюстрацию подписали «тарифные войны».

Маск прокомментировал публикацию российских дипломатов, используя смеющийся эмодзи.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий, не включив в него Россию, еще 2 апреля. Как объяснили в Белом доме, РФ и без этого находится под американскими санкциями.

Ранее Трамп заявил, что повысит тарифные пошлины в отношении Китая до 125%.