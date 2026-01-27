Аналитик Дубравский предсказал гуманитарную катастрофу на Кубе из-за проблем с топливом и электричеством

Социально-экономическая ситуация на Кубе может достигнуть критических отметок. Это связана с вероятностью перекрытия Соединенными Штатами поставок нефти из Мексики на остров. Такое мнение озвучил политический аналитик Павел Дубравский в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Как отметил специалист, особое беспокойство вызывают проблемы с электроэнергией. Такие обстоятельства могут привести к серьезной гуманитарной катастрофе на Кубе, подчеркнул Дубравский.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте