Топ-менеджеры корпорации Lockheed Martin подпали под санкции Китая

Активы компаний американской корпорации Lockheed Martin заморозят из-за поставок оружия на Тайвань и нарушения принципа одного Китая. Об этом сообщил МИД КНР .

«Соединенные Штаты недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваньскому региону, что серьезно нарушает принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно вмешивается во внутренние дела КНР», — объявила пресс-служба.

В республике заморозят движимое и недвижимое имущество компании Lockheed Martin Venture Capital, лабораторий интеграции ракетных систем и передовых технологий Lockheed Martin. Исполнительному директору Lockheed Martin Джеймсу Теклету, операционному директору Фрэнку Сент-Джону и другим топ-менеджерам запретят въезд и заблокируют их собственность.

Департамент стран Северной Америки и Океании МИД Китая в апреле призывал США прекратить вооружать Тайвань. «Известия» сообщили, что конгрессмены пообещали поставить островному государству новейшие системы вооружений.