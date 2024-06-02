КНР предупредила о готовности силовым путем пресечь отделение Тайваня

ABC News: Китай объявил о готовности силой ограничить независимость Тайваня

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Китай рассматривает силовой сценарий ограничения независимости Тайваня и может направить военных для урегулирования ситуации на острове. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь, его процитировало агентство ABC News.

Во время выступления на конференции в Сингапуре он назвал китайскую армию несокрушимой и мощной силой, которая всегда будет действовать решительно. По его словам, страна сможет пресечь все попытки Тайваня отделиться. Министр также пообещал «раздавить» и уничтожить любого, кто осмелится помогать острову установить независимость и отделиться от республики.

Ранее американист Малек Дудаков рассказал об угрозе втягивания США в конфликт вокруг Тайваня. Он выразил мнение, что Белый дом вступится за остров и даже решится пойти на столкновение с флотом Китая.

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