КНР предупредила о готовности силовым путем пресечь отделение Тайваня

Китай рассматривает силовой сценарий ограничения независимости Тайваня и может направить военных для урегулирования ситуации на острове. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь, его процитировало агентство ABC News .

Во время выступления на конференции в Сингапуре он назвал китайскую армию несокрушимой и мощной силой, которая всегда будет действовать решительно. По его словам, страна сможет пресечь все попытки Тайваня отделиться. Министр также пообещал «раздавить» и уничтожить любого, кто осмелится помогать острову установить независимость и отделиться от республики.

Ранее американист Малек Дудаков рассказал об угрозе втягивания США в конфликт вокруг Тайваня. Он выразил мнение, что Белый дом вступится за остров и даже решится пойти на столкновение с флотом Китая.