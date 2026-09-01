Топ-менеджер одного из крупнейших банков США погибла в странной атаке

Вице-президент Bank of America погибла при нападении с ножом в Нью-Йорке

Вооруженная двумя кухонными ножами женщина атаковала прохожих в центре Нью-Йорка. Она успела ранить нескольких человек и убить вице-президента Bank of America Эрин Пьяченти. О деталях нападения сообщило Reuters .

Нападение произошло на Таймс-сквер, 49-летняя Памела Сиснерос внезапно достала из пакета ножи и набросилась на окружающих. Всего за 20 секунд она тяжело ранила в живот 68-летнего мужчину, а затем ударила сотрудницу банка.

Обоих пострадавших сразу увезли в клинику «Белльвю». Врачи сумели спасти раненого мужчину, Эрин Пьяченти скончалась.

На место происшествия прибыли патрульные. Они попытались успокоить агрессивную горожанку, но та бросилась на офицеров с оружием. Электрошокер на женщину не подействовал, после этого полицейские открыли огонь на поражение.

Уже на пресс-конференции представители нью-йоркской полиции рассказали, что нападавшая страдала психическими проблемами. Никаких мотивов для убийства у нее не было.

Bank of America — один из крупнейших финансовых холдингов США, входящий в четверку главных банков страны. Эрин Пьяченти на своей должности курировала проверку бизнес-операций.

В конце августа при стрельбе в Чикаго погиб человек, пострадали еще 14.