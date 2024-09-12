Риттер спрогнозировал распад НАТО через 10 лет из-за ставки Турции на Евразию

Сближение Турции и Евразии приведет к распаду Североатлантического альянса в течение 10 лет. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Бывший разведчик прокомментировал заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова о подаче Турцией заявки на полноформатное членство в БРИКС.

«Это — конец НАТО. Это — смерть НАТО. Я думаю, что НАТО распадется менее чем через 10 лет», — считает Риттер.

По его словам, Евросоюз, в котором Турция тщетно добивалась членства, просуществует еще меньше. Турецкое руководство фактически заявило, что не желает становиться частью этих «тонущих кораблей».

Риттер назвал решение Анкары уходом с «тонущего Титаника», который сменили на новый большой круизный лайнер, где начнется «грандиозная вечеринка».

До этого Риттер раскрыл антироссийский план Запада, пояснив, что США и Европа решили использовать украинский конфликт для победы над Россией, пытаясь нанести ей стратегическое поражение.